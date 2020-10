Playoff Europa League 2020 2021 | Tottenham | goleada al Maccabi Ko Basilea e Sporting

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) In via di conclusione tutti idi. Tante certezze ma anche tante sorprese nella serata di giovedì 1 ottobre. Non ha deluso le aspettative il, che ha sganciato una vera e propriacontro ilHaifa (score finale di 7-2): scatenato Harry Kane, autore di una tripletta tra primo e secondo tempo. In gol anche Lo Celso (doppietta) Lucas Moura e Dele Alli. Eliminazioni illustri invece quelle delloLisbona, ko contro il Lask per 4-1, e delcontro il Cska-Sofia. Avanti la Dinamo Zagabria, 3-1 al Flora Tallinn. Bene anche lo Young Boys (3-0 al Tirana) e l’AEK Atene che elimina per 2-1 il Wolfsburg.