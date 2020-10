Pioli | “Ovvio che sono soddisfatto | era il nostro primo obiettivo stagionale”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Stefanodopo la rocambolesca vittoria contro il Rio Ave in Europa League con un’interminabile lotteria ai calci di rigore, ha parlato ai microfoni di MilanTV: “E’ ovvio che, i rigoriuna lotteria ma i ragazzi se lomeritati per lo sforzo, per tutto il lavoro che è stato fatto. Ero sicuro che i ragazzi potessero ribaltare il risultato. Poi nei rigori loro hanno avuto tre volte la possibilità di chiuderla. Era ilstagionale, sarebbe stato un peccato. Era importante passare, non sarà un problema recuperare perché lavoriamo bene e stiamo bene, poi si può anche perdere, non siamo imbattibili. Colombo? Il calcio è questo, questo errore è una bella palestra per ...