Piazzapulita | anticipazioni 1 ottobre 2020

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 1, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: un punto della situazione sulla lotta al covid. Un’inchiesta verità sui navigator del reddito di cittadinanza.: ospiti 1Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il professore di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il Direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi; i giornalisti Mario Calabresi, Selvaggia Lucarelli, Antonio Padellaro, Federico Rampini e Fabrizio Roncone; il leader di Azione Carlo Calenda e Roberta ...

Stasera in tv, 1 ottobre , su La7 va in onda un'altra puntata di Piazzapulita (ore 21,15). Tra gli ospiti di Corrado Formigli : ...