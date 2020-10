Percoto Canta. Sabato 3 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Leggi su udine20

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Manca poco all’annuale appuntamento finale con. Causa Emergenza Covid-19 il tradizionale concorso che attirava partecipanti da tutta Italia non si è potuto svolgere. Questo non impedirà però agli affezionati della manifestazione, giunta alla 33° edizione, di vivere un grande appuntamento musicale, con la serata di gala intitolata “2020 – Special Edition”, in programmaalda, con inizio alle 21.00. I biglietti per l’evento (posto unico a 10 Euro) sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche la sera dello spettacolo alle ...