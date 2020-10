Perché in Italia si può seppellire un feto all’insaputa della donna (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il recente caso raccontato da un post virale su Facebook ha riaperto la questione su come funzionano i cosiddetti "cimiteri dei feti" e in base a quali regole e consuetudini operano Leggi su ilpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il recente caso raccontato da un post virale su Facebook ha riaperto la questione su come funzionano i cosiddetti "cimiteri dei feti" e in base a quali regole e consuetudini operano

