“Perché ha dato l’annuncio il 1 ottobre”. Chiara Ferragni incinta, la data scelta non è casuale (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’annuncio della seconda gravidanza di Chiara Ferragni ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. L’imprenditrice e influencer ha dato l’annuncio con una foto in cui il figlio Leone mostra ai follower la foto dell’ecografia. “La nostra famiglia si sta allargando. Leo diventerà un fratello maggiore”, ha scritto a corredo del bellissimo scatto. In perfetto stile social, la coppia ha condiviso con la grande famiglia allargata dei follower anche questo momento come era già successo nel 2018 con la prima gravidanza. La coppia, sposata dal 2018, non ha mai negato il desiderio di dare un fratellino o una sorellina al Leone. Adesso non resta che scoprire il sesso del bambino in arrivo (molti pensano sia una femminuccia) e il toto nome è già partito.



