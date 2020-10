Pensioni quota 100 diventa quota 98, ma c’è un’altra ipotesi: cosa cambia e per chi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pensioni, quota 98 dal 2022? Si tratterebbe di una possibilità al vaglio del governo dopo che il premier Conte ha mandato “in soffitta” quota 100. Ma cosa cambia nel concreto e soprattutto chi potrebbe agganciarsi a questa nuova riforma? quota 98 non è riservata a tutti: i lavoratori interessati sarebbero i disoccupati, gli invalidi e i caregivers (figure dedite all’assistenza di anziani e disabili) e lavoratori gravosi. L’assegno previdenziale mensile di questi neo pensionati non dovrebbe subire penalizzazioni o comunque in misura minima. Ma ci sarebbero altre ipotesi interessanti in ballo… leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 ottobre 2020)98 dal 2022? Si tratterebbe di una possibilità al vaglio del governo dopo che il premier Conte ha mandato “in soffitta”100. Manel concreto e soprattutto chi potrebbe agganciarsi a questa nuova riforma?98 non è riservata a tutti: i lavoratori interessati sarebbero i disoccupati, gli invalidi e i caregivers (figure dedite all’assistenza di anziani e disabili) e lavoratori gravosi. L’assegno previdenziale mensile di questi neo pensionati non dovrebbe subire penalizzazioni o comunque in misura minima. Ma ci sarebbero altreinteressanti in ballo… leggi anche l’articolo ...

