Padrenostro | trama e cast del film

(Di giovedì 1 ottobre 2020)è undel 2020 diretto da Claudio Noce. Iltrae ispirazione dall’attentato del 14 dicembre del 1976 al vicequestore Alfonso Noce, padre del regista, da parte dei Nuclei Armati Proletari, in cui persero la vita il poliziotto Prisco Palumbo e il terrorista Martino Zichittella. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.Nella Roma del 1976, durante gli anni di piombo, la vita del decenne Valerio viene sconvolta quando assiste con la madre Gina all’attentato ai danni di suo padre, Alfonso, da parte di un commando di terroristi dei NAP. Quell’estate, mentre il quotidiano di tutta la famiglia è ancora pesantemente condizionato dall’accaduto, Valerio fa la conoscenza e diventa amico di Christian, un enigmatico ragazzino poco più grande di lui. Di seguito il ...

Il personaggio di Noce, che all'epoca dei fatti aveva due anni, era inizialmente presente in fase di sceneggiatura, salvo poi essere rimosso per non complicare eccessivamente la trama. Riconoscimenti ...