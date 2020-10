One Piece, capitolo 992 ufficialmente rimandato per problemi di salute di Eiichiro Oda: quando uscirà (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il capitolo 992 di One Piece è stato ufficialmente rimandato di due settimane a causa di improvvisi problemi di salute di Eiichiro Oda: ecco quando uscirà. Il capitolo 992 di One Piece è stato ufficialmente rimandato e il motivo, spiegato in una lettera da Weekly Shonen Jump, è legato alla salute di Eiichiro Oda, come i fan avevano subito sospettato. La pausa, una delle più lunghe mai fatte dal manga, sarà di due settimane. quando uscirà il capitolo 992? Tra il 16 e il 17 ottobre, stando alle informazioni pubblicate dalla rivista, e questo significa che dovrebbe arrivare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il992 di Oneè statodi due settimane a causa di improvvisididiOda: eccouscirà. Il992 di Oneè statoe il motivo, spiegato in una lettera da Weekly Shonen Jump, è legato alladiOda, come i fan avevano subito sospettato. La pausa, una delle più lunghe mai fatte dal manga, sarà di due settimane.uscirà il992? Tra il 16 e il 17 ottobre, stando alle informazioni pubblicate dalla rivista, e questo significa che dovrebbe arrivare ...

CrookedIntriago : Naruto > One Piece IMO - wanokwni : @BAEJINGlRL eh a vivi de one piece ?? - J2YYYY : @NetflixFR a quand one piece ? l'integralite ? - Lol_sparta : @NetflixFR ONE PIECE ???? Sa sort quand bordel - EASYOONGl : @sweetvlarry io ti direi one piece -