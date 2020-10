Oggi le aziende scelgono una web agency sempre disponibile online

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La praticità e l’efficienza. Sono due delle caratteristiche più richieste dallaitaliane che vogliono promuoversi su internet. Il concetto di web, in effetti, è cambiato, è evoluto negli ultimi anni ed in particolare negli ultimi mesi. Ne parliamo con Gianluca Iannotta, founder della webTublat.com, un’agenzia, una vera e propria community digitale globale di esperti web che aiuta lea promuovere la propria attività e a ricercare nuovi clienti su internet. “Il nostro metodo di lavoro è stato concepito per essere realmente vicino al cliente che necessita di promuoversi sul web. Interagire e quindi offrire un servizio ...