Oggi è l'International Coffee Day: italiani puristi, ma spopola un nuovo trend tra gli amanti del caffè (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bere caffè è un rito, un culto, per gli italiani. Il 94% del popolo italiano consuma abitualmente caffè e ama godersi il momento con calma, senza fretta. C'è chi ama berlo al bar in compagnia degli amici, chi invece preferisce prepararselo da sè in casa. Darren McCollester/Getty Images Si celebra Oggi, 1 ottobre 2020, la giornata internazionale del caffè e per l'occasione Nespresso ha fotografato quattro profili diversi di Coffee lovers italiani. Da una ricerca effettuata da Squadrati sono emersi quattro tipi diversi di amanti del caffè: gli italiani si sono mostrati 'puristi', ma anche 'esploratori'. In occasione del lancio del nuovo sistema per preparare il ...

