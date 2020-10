Notizie Serie Tv 1 ottobre | l’esordiente Iman Vellani sarà Mrs Marvel

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 1 ottobre 2020)Tv 1sarà Mrs.per Disney+tv 1– Dopo una lunga ricerca, sicuramente rallentata anche dalla pandemia,e Disney+ avrebbero trovato la loro Mrs., almento stando a quanto riportato da deadline. L’esordientesarebbe stata scelta per interpretare la protagonista nata dai fumetti. Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon sarà il registi dellascritta da Bisha K. Ali. Protagonista è Kamala Khan una pakistano-americana che vive nel New Jersey, personaggio creato per la prima volta nel ...