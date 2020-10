Nocera Superiore, proseguono i lavori per l’alternativa alla S.S. 18 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Superiore (Sa) – Iniziato da Corso Matteotti, prosegue l’intervento di pavimentazione di alcuni tratti stradali del Comune di Nocera Superiore, nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada alternativa alla S.S.18 nell’Agro Sarnese Nocerino. I lavori sono relativi alle seguenti strade: Via Santa Maria delle Grazie, Via Garibaldi – primo tratto, Via Garibaldi – secondo tratto (a cavallo del ponte sulla ferrovia Napoli – Salerno), Via Porta Romana, Via Grotte, Via Firenze, Via II Traversa Petrosino, Via Mercato, Via Giuseppe Mazzini, Corso Matteotti, Via delle Libertà. “Per tali strade – afferma il Presidente della Provincia, Milchele Strianese – si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Iniziato da Corso Matteotti, prosegue l’intervento di pavimentazione di alcuni tratti stradali del Comune di, nell’ambito deidi realizzazione della strada alternativaS.S.18 nell’Agro Sarnese Nocerino. Isono relativi alle seguenti strade: Via Santa Maria delle Grazie, Via Garibaldi – primo tratto, Via Garibaldi – secondo tratto (a cavallo del ponte sulla ferrovia Napoli – Salerno), Via Porta Romana, Via Grotte, Via Firenze, Via II Traversa Petrosino, Via Mercato, Via Giuseppe Mazzini, Corso Matteotti, Via delle Libertà. “Per tali strade – afferma il Presidente della Provincia, Milchele Strianese – si ...

