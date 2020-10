Nidi e materne: assegnati 13,8 milioni alla Regione Toscana (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE che assegna alla Regione Toscana le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in attuazione dell’Accordo sottoscritto con il Ministro sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, in risposta all’emergenza COVID. Grazie alle modifiche regolamentari adottate dalla Commissione europea e alle norme contenute nel Decreto Rilancio sarà possibile per la Regione Toscana destinare 13,8 milioni di euro a sostegno dei servizi per i bambini da 0 a 6 anni. Si tratta di un intervento cruciale per il settore dei servizi per la prima e la seconda infanzia, che ha subito gli effetti devastanti della chiusura imposta dall’emergenza epidemiologica, con conseguenze ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE che assegnale risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in attuazione dell’Accordo sottoscritto con il Ministro sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, in risposta all’emergenza COVID. Grazie alle modifiche regolamentari adottate dCommissione europea e alle norme contenute nel Decreto Rilancio sarà possibile per ladestinare 13,8di euro a sostegno dei servizi per i bambini da 0 a 6 anni. Si tratta di un intervento cruciale per il settore dei servizi per la prima e la seconda infanzia, che ha subito gli effetti devastanti della chiusura imposta dall’emergenza epidemiologica, con conseguenze ...

Liveinvenice : 18,9 mln di contributi statali per nidi e materne paritarie. E il #Veneto raddoppia - Dorasu66 : Bene! Necessaria anche per le altre durabilità e ai i nidi e materne - AntonioFelaco81 : @ellyesse @RegioneER @CoraggiosaEr @cappltd71 @igor_taruffi Sarebbero utili anche per nidi e materne - Liveinvenice : 18,9 mln di contributi statali per nidi e materne paritarie. E il #Veneto raddoppia - Liveinvenice : 18,9 mln di contributi statali per nidi e materne paritarie. E il #Veneto raddoppia -