Nero a metà 2, ultima puntata – Anticipazioni 8 ottobre (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nero a metà 2 ritorna con la sesta e ultima puntata nel prime-time di Rai 1 dell'8 ottobre 2020. La fiction crime continua a seguire i casi che interessano il Dipartimento e le vicende amorose che coinvolgono tutti i personaggi principali. Nell'episodio 11, Verità nascoste, scopriremo qualcosa di più sulla morte di Paolo. Nell'episodio 12, La resa dei conti, Carlo si avvicina ancora di più alla verità sulla morte di Paolo e Olga. Le Anticipazioni di Nero a metà 2 ci rivelano che il protagonista scoprirà perchè Marta e Muzo hanno dovuto pagare con la perdita dei loro cari. Che cosa succederà nel finale di stagione?

