Nelle scuole di Ginevra la "t-shirt della vergogna" per gli studenti dal look succinto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una “t-shirt della vergogna”, ampia e lunga, per coprire l’abbigliamento degli studenti se ritenuto non adeguato: accade in alcune scuole di Ginevra, in Svizzera. A riportare la notizia è l’elvetico Courrier. Studiata per nascondere ombelico, spalle scoperte o schiena, si tratta di una maglietta bianca - ribattezzata, appunto, “t-shirt della vergogna” - con la scritta “ho una tenuta adeguata!” che ha scatenato il malcontento degli studenti, portando le autorità del Cantone a fare un passo indietro. Da par sua, il capo del Dipartimento della Pubblica Istruzione, Formazione e Gioventù Anne-Emery Torracinta ha sottolineato che la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una “t-”, ampia e lunga, per coprire l’abbigliamento deglise ritenuto non adeguato: accade in alcunedi, in Svizzera. A riportare la notizia è l’elvetico Courrier. Studiata per nascondere ombelico, spalle scoperte o schiena, si tratta di una maglietta bianca - ribattezzata, appunto, “t-” - con la scritta “ho una tenuta adeguata!” che ha scatenato il malcontento degli, portando le autorità del Cantone a fare un passo indietro. Da par sua, il capo del DipartimentoPubblica Istruzione, Formazione e Gioventù Anne-Emery Torracinta ha sottolineato che la ...

AzzolinaLucia : Bene l’iniziativa de @ilfoglio_it. Lo ripeto da settimane: l’app #Immuni può essere un aiuto fondamentale per migli… - zaiapresidente : ??? La validazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico dei tamponi rapidi antigenici nelle scuole - come avev… - mattino5 : #Covid e procedure: è caos nelle scuole. A Crema una bimba è stata lasciata senza penna per paura del contagio. 'S… - GigiEinaudi : @rocken78 Storia e geografia in effetti farei 8 ore di ognuna nelle scuole - Frank97304392 : RT @msgelmini: L'allarme lanciato dai #presidi non può essere ignorato. Il governo ha il dovere di dare risposte a queste sollecitazioni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Nelle scuole Covid in Campania, test nelle scuole: De Luca più cauto sulle chiusure Il Mattino Ginevra, studenti contro la "t-shirt della vergogna" a scuola: devono indossarla per coprire abiti succinti

La «t-shirt della vergogna» è una maglietta extra-larga, lunga fino alle ginocchia con impressa la scritta «Ho una tenuta adeguata». Deve essere indossata ...

Erika Magistro: la terapia necessaria per restare umani? Fermarsi un istante, dare ascolto e parlarsi

Erika Magistro ha conseguito la laurea triennale in lettere Classiche e la magistrale in Archeologia. Conseguito un Master in Editoria, si è dedicata con passione a diverse attività, fra le quali spic ...

La «t-shirt della vergogna» è una maglietta extra-larga, lunga fino alle ginocchia con impressa la scritta «Ho una tenuta adeguata». Deve essere indossata ...Erika Magistro ha conseguito la laurea triennale in lettere Classiche e la magistrale in Archeologia. Conseguito un Master in Editoria, si è dedicata con passione a diverse attività, fra le quali spic ...