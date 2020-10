Nel salotto letterario oggi arriva Dacia Maraini e sabato Sandro Ruotolo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si avvia verso la chiusura l’edizione numero 13 del Settembre Culturale. La rassegna, organizzata e promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola, che di anno in anno registra un interesse sempre crescente tra l’affezionato pubblico, anche quest’anno ha visto grande partecipazione nei numerosi incontri letterari che si sono tenuti nell’affascinante location del Castello Angioino Aragonese. Per il finale ci saranno due ospiti di eccezione. oggi, alle ore 18.00, giungerà la scrittrice Dacia Maraini. Autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi tradotti in oltre venti Paesi, presenterà il suo ultimo libro “Trio”. Un romanzo epistolare intenso e delicato, nel quale le due protagoniste si scrivono in quanto non possono incontrarsi a causa della ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si avvia verso la chiusura l’edizione numero 13 del Settembre Culturale. La rassegna, organizzata e promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola, che di anno in anno registra un interesse sempre crescente tra l’affezionato pubblico, anche quest’anno ha visto grande partecipazione nei numerosi incontri letterari che si sono tenuti nell’affascinante location del Castello Angioino Aragonese. Per il finale ci saranno due ospiti di eccezione., alle ore 18.00, giungerà la scrittrice. Autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi tradotti in oltre venti Paesi, presenterà il suo ultimo libro “Trio”. Un romanzo epistolare intenso e delicato, nel quale le due protagoniste si scrivono in quanto non possono incontrarsi a causa della ...

VivMilano : RT @UNBELFUTURO: #Sostenibilità @HPE_IT: '#HPENOW Diretta Live con i #partner HPE Nel salotto digitale di @HPE_IT affrontiamo, con i nostr… - daisyunoh : casa,quante volte mi faceva sentire compagnia in casa anche solo nel vedere la sua enorme gabbia prendere tutto il… - Christi38070255 : Cioè siamo stati con due regie uguali perché in salotto parlavano di sex toys? Ma siamo nel 2020 e ancora queste co… - Marco70200583 : @UtherPe Un altro seduto nel salotto dei giusti immagino - franceffe71 : se Fede non la blinda con un’esclusiva, Mariella la vedo già nel salotto di barbarella #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Nel salotto Si alzano dal letto e trovano i ladri nel salotto di casa La Nazione Gualmini, le Comunali a Bologna: "Primarie? Perchè no ma in sintonia col Pd"

Gualmini, martedì sera, ospite del salotto culturale di Patrizia Finucci ... «Come tutti sapete sono stata eletta nel Parlamento europeo a maggio 2019 con più di 80 mila preferenze.

Ravenna pronta a festeggiare il cappelletto

Nel weekend dal 9 all’11 ottobre itinerario in 25 ristoranti e tour dedicato al ’re’ della gastronomia con tante iniziative ...

Si alzano dal letto e trovano i ladri nel salotto di casa

Essere a letto e sentire rumori, inspiegabili, provenire dalle altre stanze della casa. E’ successo nella serata di martedì a una famiglia residente in via di Vittorio nella frazione cerretese di Bass ...

Gualmini, martedì sera, ospite del salotto culturale di Patrizia Finucci ... «Come tutti sapete sono stata eletta nel Parlamento europeo a maggio 2019 con più di 80 mila preferenze.Nel weekend dal 9 all’11 ottobre itinerario in 25 ristoranti e tour dedicato al ’re’ della gastronomia con tante iniziative ...Essere a letto e sentire rumori, inspiegabili, provenire dalle altre stanze della casa. E’ successo nella serata di martedì a una famiglia residente in via di Vittorio nella frazione cerretese di Bass ...