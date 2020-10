"Navalny lavora per la Cia". Cremlino: riceve ordini dai servizi americani (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Alexej Navalny lavora con gli specialisti della Cia". L'accusa arriva dal presidente del Cremlino Dmitry Peskov arriva dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. E colpisce il blogger russo, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Alexejcon gli specialisti della Cia". L'accusa arriva dal presidente delDmitry Peskov arriva dal portavoce del, Dmitry Peskov. E colpisce il blogger russo, ...

Il presidente della Duma: "Putin lo ha salvato". Il blogger: "Da cosa? Dalla vodka?". L'oppositore russo aveva accusato Putin: "Collegato al mio avvelenamento" ...

Navalny: «C'è Putin dietro il mio avvelenamento»

Dal risveglio dal coma, però, il 44enne non riesce a dormire senza sonniferi, rivela anche. «Navalny lavora per i servizi i occidentali» - Il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, ha ...

