Napoli, troppi clienti: carabinieri chiudono mini market (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ci sono circa 20 clienti accalcati all’interno del mini market, nessun igienizzante per le mani previsto all’ingresso e dipendenti senza mascherina, intervengono i carabinieri. E’ successo, solo poco fa, nel cuore di Napoli, dove a pochi passi da piazza Gesù i militari del Nas hanno posto la chiusura del locale. Disposta, inoltre, una sanzione di 2mila e 400 euro. Mentre, nel corso del controlli per verificare il rispetto delle norme anti Covid, i carabinieri hanno accertato che il 38enne titolare dell’attività non aveva previsto nessuna misura per impedire l’assembramento incontrollato nel locale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ci sono circa 20accalcati all’interno del, nessun igienizzante per le mani previsto all’ingresso e dipendenti senza mascherina, intervengono i. E’ successo, solo poco fa, nel cuore di, dove a pochi passi da piazza Gesù i militari del Nas hanno posto la chiusura del locale. Disposta, inoltre, una sanzione di 2mila e 400 euro. Mentre, nel corso del controlli per verificare il rispetto delle norme anti Covid, ihanno accertato che il 38enne titolare dell’attività non aveva previsto nessuna misura per impedire l’assembramento incontrollato nel locale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

