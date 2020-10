Napoli: oggi il secondo giro di tamponi, sabato il terzo e decisivo prelievo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ieri il Napoli ha potuto tirare il primo sospiro di sollievo dopo il giro di tamponi negativo: oggi ci sarà il secondo prelievo La negatività dell’intero gruppo Napoli, al primo tampone effettuato a circa 40 ore dalla fine della partita con il Genoa di domenica, fa tirare un sospiro di sollievo agli azzurri ma non dà tranquillità. L’esperienza maturata sul campo, oltre alle conoscenze, fanno concordare gli esperti sul fatto che il Covid-19 può rimanere in incubazione anche cinque giorni, e poi potrebbe essere anche non rilevato da un tampone nelle ulteriori 48/72 ore. Per questo, come spiega La Gazzetta dello Sport, gli azzurri si sottoporranno oggi alle 12.30 a un secondo giro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ieri ilha potuto tirare il primo sospiro di sollievo dopo ildinegativo:ci sarà ilLa negatività dell’intero gruppo, al primo tampone effettuato a circa 40 ore dalla fine della partita con il Genoa di domenica, fa tirare un sospiro di sollievo agli azzurri ma non dà tranquillità. L’esperienza maturata sul campo, oltre alle conoscenze, fanno concordare gli esperti sul fatto che il Covid-19 può rimanere in incubazione anche cinque giorni, e poi potrebbe essere anche non rilevato da un tampone nelle ulteriori 48/72 ore. Per questo, come spiega La Gazzetta dello Sport, gli azzurri si sottoporrannoalle 12.30 a un...

