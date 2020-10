Napoli: oggi il secondo giro di tamponi in vista della Juventus, domani i risultati (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tutti i tamponi effettuati martedì dai giocatori e dallo staff del Napoli, dopo la serie di contagi nel Genoa, sono risultati negativi. Nell’ambiente partenopeo, però, c’è la consapevolezza che il virus potrebbe essere ancora nel suo periodo di incubazione e quindi presentarsi in questi giorni in alcuni azzurri. Quest’oggi verrà effettuato a Castel Volturno il secondo giro di test, i cui risultati sono attesi nella giornata di domani, quando la squadra si allenerà per preparare il match contro la Juventus di domenica sera. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tutti ieffettuati martedì dai giocatori e dallo staff del, dopo la serie di contagi nel Genoa, sononegativi. Nell’ambiente partenopeo, però, c’è la consapevolezza che il virus potrebbe essere ancora nel suo periodo di incubazione e quindi presentarsi in questi giorni in alcuni azzurri. Quest’verrà effettuato a Castel Volturno ildi test, i cuisono attesi nella giornata di, quando la squadra si allenerà per preparare il match contro ladi domenica sera.

