Napoli, nuovo positivo in casa Genoa: era in campo al San Paolo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua a crescere il focolaio in casa Genoa. Anche l’attaccante Mattia Destro è risultato positivo al Covid 19, in campo domenica scorsa al San Paolo di Napoli. Ad annunciarlo il presidente del Genoa Enrico Preziosi intervenendo a Radio Kiss Kiss: “Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più: anche Mattia Destro che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l’aria che c’è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano”. Ieri il Genoa ha comunicato l’elenco dei tesserati risultati positivi ai quali si è aggiunto dopo i tamponi di ieri mattina anche il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua a crescere il focolaio in. Anche l’attaccante Mattia Destro è risultatoal Covid 19, indomenica scorsa al Sandi. Ad annunciarlo il presidente delEnrico Preziosi intervenendo a Radio Kiss Kiss: “Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più: anche Mattia Destro che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l’aria che c’è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano”. Ieri ilha comunicato l’elenco dei tesserati risultati positivi ai quali si è aggiunto dopo i tamponi di ieri mattina anche il ...

SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test - ciropellegrino : La #Campania blocca tutto di nuovo! #COVID19 #lockdown #DeLuca - mirkocalemme : Vorrei fare due chiacchiere con chi fino a poche ore fa criticava la scelta di chiudere le scuole per l'emergenza m… - JosiphOliver : RT @Daniele0256: Gattuso che parla col suo nuovo acquisto a centrocampo pronto per esordire con la maglia del Napoli: - Silvio2611_ : RT @Daniele0256: Gattuso che parla col suo nuovo acquisto a centrocampo pronto per esordire con la maglia del Napoli: -