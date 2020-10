Napoli | effettuato secondo tampone alla squadra | nessuno ha sintomi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I calciatori delsi sono sottoposti al centro tecnico di Castel Volturno algiro di tamponi per il covid19. I risultati sono attesi per domani pomeriggio. Al momento tutti i calciatori e lo staff sono negativi e, si apprende da fonti qualificate del, ha alcun tipo di sintomo che possa far presagire una positività. Dopo il giro di tamponi, i calciatori azzurri sono rimasti a Castel Volturno per l'allenamento del pomeriggio in vista della partita di domenica a Torino contro la Juventus. Intanto la Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio di Genoa-Torino dopo i 15 casi di positività al Coronavirus in casa rossoblù.