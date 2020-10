Napoli: Controlli anti-covid, Mini-market chiuso in Piazza Gesù e Maria (Di giovedì 1 ottobre 2020) Napoli: Controlli anti-covid dei carabinieri nel centro storico della città. Mini-market chiuso in Piazza Gesù e Maria. Controlli dei Carabinieri del Nas nel centro storico. I militari hanno ispezionato vari esercizi commerciali del centro. Durante le operazioni, i carabinieri hanno controllato un Mini-market in Piazza Gesù e Maria. Lì, i militari hanno constato gravi carenze … Leggi su 2anews (Di giovedì 1 ottobre 2020)dei carabinieri nel centro storico della città.inGesù edei Carabinieri del Nas nel centro storico. I militari hanno ispezionato vari esercizi commerciali del centro. Durante le operazioni, i carabinieri hanno controllato uninGesù e. Lì, i militari hanno constato gravi carenze …

AttualeS : @demagistris Facciamo valere i nostri diritti: tante inutili ordinanze se, poi, non c’è nessun controllo e zero san… - NapoliToday : #Cronaca Controlli anti-Covid: multato un supermercato a Napoli - RedazioneTvcity : Napoli: controlli anti-covid dei carabinieri, mini-market chiuso - - larampait : Clienti accalcati, Carabinieri chiudono mini market a Napoli - Clienti accalcati, #Carabinieri chiudono mini… - napolista : #Roma, in fila per ore per il #tampone. “Per i controlli sui giocatori di #Genoa e #Napoli gli stessi tempi?” Sul F… -