Muore il figlio di 5 anni | cieco e malnutrito | lei lo nasconde nel bagagliaio per mesi

Leggi su chenews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Un bambinodi 5è stato trovato morto e: era in avanzato stato di decomposizione. Indagata la madre. la madre indagata, foto webE’ stato ritrovato in un borsone, dentro ildi un’auto, era praticamente mummificato, in avanzato stato di decomposizione: i medici legali hanno detto che pesava 10 kg, a 5. Era anchee la sua dignità è stata calpestata niente meno che dalla madre che ora è in carcere. Il piccolo Josias soffriva di paralisi cerebrale ed epilessia, erae viveva su una sedia a rotelle. Dallo stato di decomposizione, i medici hanno stabilito che il bambino era morto da diversi. La madre invece di denunciare il decesso, ha nascosto il ...