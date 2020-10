Mozzarella di bufala campana, giovani e donne nel nuovo Cda del Consorzio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha un nuovo Consiglio di amministrazione il Consorzio di Tutela della Mozzarella di bufala campana Dop. L’assemblea dei soci ha, infatti, eletto i nuovi componenti del Cda, che resteranno in carica per il prossimo triennio. giovani e donne rappresentano la novità emersa dal voto: la maggioranza dei consiglieri è under 35. Un dato che rispecchia il trend della filiera bufalina, un comparto sempre più giovane e dinamico, dove oltre un terzo dei lavoratori è composto da trentenni che già ricoprono ruoli-chiave nelle aziende. Nel Cda sono rappresentati sia gli allevatori sia i trasformatori. Le elezioni si sono svolte nelle sale del complesso monumentale del Belvedere di San Leucio a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha unConsiglio di amministrazione ildi Tutela delladiDop. L’assemblea dei soci ha, infatti, eletto i nuovi componenti del Cda, che resteranno in carica per il prossimo triennio.rappresentano la novità emersa dal voto: la maggioranza dei consiglieri è under 35. Un dato che rispecchia il trend della filiera bufalina, un comparto sempre più giovane e dinamico, dove oltre un terzo dei lavoratori è composto da trentenni che già ricoprono ruoli-chiave nelle aziende. Nel Cda sono rappresentati sia gli allevatori sia i trasformatori. Le elezioni si sono svolte nelle sale del complesso monumentale del Belvedere di San Leucio a ...

LaVale8 : @sandrobah @wannabebaol Vi dico solo MOZZARELLA DI BUFALA - TeleradioNews : Consorzio Mozzarella DOP, eletto il nuovo Cda. Giovani e donne under 35 le new entry nell’organismo Il Consorzio… - glichefdeigrani : #soffiatodipizza ??? -Crema di zucca moscata di provenza -Fior di latte -Mozzarella di bufala affumicata in paglia -… - VaLeriainNarnia : @avocadinae A me piace pensare che la mozzarella viene dalla bufala che è nera quindi siamo tutti uguali XDD???? - mattinodinapoli : Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop, nuovo Cda -

Ultime Notizie dalla rete : Mozzarella bufala Mozzarella di bufala campana, la carica dei giovani nel nuovo Cda La Repubblica Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop, nuovo Cda

Ha un nuovo consiglio di amministrazione il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. L'assemblea dei soci ha, infatti, eletto i nuovi componenti del Cda, che resteranno ...

Migliori pizzerie a Genova e in Liguria: le 20 da non perdere secondo 50 Top Pizza

Genova - Alla pizza è davvero difficile resistere. Che sia una semplice Margherita, magari con la mozzarella di Bufala, o arricchita dalle prelibatezze italiane, la pizza è un piatto da gustare in tut ...

Ha un nuovo consiglio di amministrazione il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. L'assemblea dei soci ha, infatti, eletto i nuovi componenti del Cda, che resteranno ...Genova - Alla pizza è davvero difficile resistere. Che sia una semplice Margherita, magari con la mozzarella di Bufala, o arricchita dalle prelibatezze italiane, la pizza è un piatto da gustare in tut ...