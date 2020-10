Morto all’improvviso nel centro benessere Michele aveva 37 anni | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il tragico avvenimento si è consumato a Trento: un uomo di 37in seguito ad un malore. L’episodio è accaduto all’Italian Beauty & Spa di via Bolzano, ilestetico di cui l’uomo stesso era il titolare. È accaduto che la vittima,Paolozzi, non rispondesse più al campanello del, a seguito di ciò sono stati allertati gli operatori del 112 che sono intervenuti immediatamente. Questo avvenimento tragico, accaduto attorno alle 15 della giornata di ieri, mercoledì 30 settembre, ha fortemente scosso tutta la comunità di Trento.Paolozzi era ragazzo un di 37, un giovane imprenditore con la passione per l’estetica e la voglia di mettersi in proprio ...