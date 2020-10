Monteforte Irpino, Sibilia (M5s): “Il governo è pronto a fare la sua parte” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpino (Av) – Dopo l’alluvione che ha colpito la comunità di Monteforte Irpino, stamane la visita del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. Al fianco del rappresentate di governo presente il Prefetto di Avellino Paola Spena; il sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano e il neo consigliere regionale Maurizio Petracca. “Sono stato i contatto costante con tutta la squadra – dice Sibilia – Il tutto ha funzionato alla perfezione. Partendo dai Vigili del Fuoco di Avellino insieme alla Protezione Civile e soprattutto il coordinamento del Prefetto. Oggi raccontiamo una storia positiva – continua Sibilia – Almeno su ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Dopo l’alluvione che ha colpito la comunità di, stamane la visita del Sottosegretario all’Interno Carlo. Al fianco del rappresentate dipresente il Prefetto di Avellino Paola Spena; il sindaco diCostantino Giordano e il neo consigliere regionale Maurizio Petracca. “Sono stato i contatto costante con tutta la squadra – dice– Il tutto ha funzionato alla perfezione. Partendo dai Vigili del Fuoco di Avellino insieme alla Protezione Civile e soprattutto il coordinamento del Prefetto. Oggi raccontiamo una storia positiva – continua– Almeno su ...

Le indagini. L'automobilista che, subito dopo il sinistro, si era allontanato, qualche ora dopo è "tornato sui suoi passi", e ha deciso di recarsi in caserma e assumersi le sue responsabilità.

Ancora un tentativo, anche questa volta originalissimo, di introdurre cellulari in carcere: ieri pomeriggio, ad Avellino, ignoti hanno lanciato oltre il muro di cinta della casa circondariale un pallo ...

Le indagini. L'automobilista che, subito dopo il sinistro, si era allontanato, qualche ora dopo è "tornato sui suoi passi", e ha deciso di recarsi in caserma e assumersi le sue responsabilità. Ancora un tentativo, anche questa volta originalissimo, di introdurre cellulari in carcere: ieri pomeriggio, ad Avellino, ignoti hanno lanciato oltre il muro di cinta della casa circondariale un pallo ...