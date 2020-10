Monopattino a 80 all’ora in provincia di Verona. Ecco il video della follia stradale (Di giovedì 1 ottobre 2020) È diventato rapidamente virale sui Social un’impressionante video, girato nella zona di Bussolengo, in provincia di Verona. Nel filmato si vede un Monopattino sfrecciare oltre ogni limite consentito. Una bravata che rischia di avere anche parecchi emulatori. Filmato da un automobilista, l’ignoto conducente sfreccia oltre gli 80 chilometri all’ora, quando il limite previsto dalla legge è di 25. E, sostiene l’autore del video (rilanciato fra gli altri dall’ex calciatore Aldo Serena), superando anche alcune auto. Monopattino, una trappola mortale sottovalutata Insomma i monopattini elettrici rischiano di diventare un cerino acceso nella polveriera traffico delle città italiane. I dati di Asaps.it (portale della sicurezza ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) È diventato rapidamente virale sui Social un’impressionante, girato nella zona di Bussolengo, indi. Nel filmato si vede unsfrecciare oltre ogni limite consentito. Una bravata che rischia di avere anche parecchi emulatori. Filmato da un automobilista, l’ignoto conducente sfreccia oltre gli 80 chilometri all’ora, quando il limite previsto dalla legge è di 25. E, sostiene l’autore del(rilanciato fra gli altri dall’ex calciatore Aldo Serena), superando anche alcune auto., una trappola mortale sottovalutata Insomma i monopattini elettrici rischiano di diventare un cerino acceso nella polveriera traffico delle città italiane. I dati di Asaps.it (portalesicurezza ...

