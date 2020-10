Monica Cirinnà: «Ama deve rispondere di quelle sepolture. Scandaloso silenzio di Raggi» (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Mi chiedo come sia possibile che Ama, che gestisce i servizi cimiteriali di Roma, si sia presa la libertà di mettere i nomi delle donne e le croci sulle tombe dei feti. Su questo andremo fino in fondo, le responsabilità devono essere accertate, non credo riguardino solo la violazione della privacy ma ipotizzo anche profili penali». Monica Cirinnà, senatrice del Pd, romana, non si dà pace per la vicenda denunciata alcuni giorni fa da Marta, che ha fatto scoprire come … Continua L'articolo Monica Cirinnà: «Ama deve rispondere di quelle sepolture. Scandaloso silenzio di Raggi» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Mi chiedo come sia possibile che Ama, che gestisce i servizi cimiteriali di Roma, si sia presa la libertà di mettere i nomi delle donne e le croci sulle tombe dei feti. Su questo andremo fino in fondo, le responsabilità devono essere accertate, non credo riguardino solo la violazione della privacy ma ipotizzo anche profili penali».Cirinnà, senatrice del Pd, romana, non si dà pace per la vicenda denunciata alcuni giorni fa da Marta, che ha fatto scoprire come … Continua L'articoloCirinnà: «Amadidi» proviene da il manifesto.

