Milik | futuro tutto da scrivere | il Tottenham si allontana e punta Vinicius

È ancora tutto da scrivere il futuro di Arkadiusz Milik: il Tottenham, che sembrava interessato, ha virato su Vinicius Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora tutto da scrivere. Come riporta Gianluca Di Marzio, sembra ormai sfumato un suo possibile passaggio al Tottenham, visto che gli Spurs hanno deciso di puntare tutto su Vinicius del Benfica (in prestito con opzione a 36 milioni di sterline). Il polacco, dopo aver visto saltare il suo passaggio alla Roma, continua ad essere un giocatore del Napoli.

