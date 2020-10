Milano, grand hotel abusivi: 3800 appartamenti popolari occupati (Di giovedì 1 ottobre 2020) Più di un appartamento popolare ogni 15 a Milano è occupato abusivamente. A dirlo sono i dati del nuovo Piano Operativo di Azione contro le occupazioni abusive di alloggi pubblici, firmato da prefetto ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Più di un appartamento popolare ogni 15 aè occupato abusivamente. A dirlo sono i dati del nuovo Piano Operativo di Azione contro le occupazioni abusive di alloggi pubblici, firmato da prefetto ...

Più di un appartamento popolare ogni 15 a Milano è occupato abusivamente. A dirlo sono i dati del nuovo Piano Operativo di Azione contro le occupazioni abusive di ...

Il Visarno intitolato a Cesare Meli La proposta avanti a grandi passi

di Francesco Querusti Il mondo dell’ippica, e in particolare del trotto, ricorda con grande affetto e stima il fiorentino Cesare Meli. E’ in programma una corsa di prestigio per ricordare uno dei più ...

di Francesco Querusti Il mondo dell'ippica, e in particolare del trotto, ricorda con grande affetto e stima il fiorentino Cesare Meli. E' in programma una corsa di prestigio per ricordare uno dei più ...