Milan, una partita drammatica (e storica): ai gironi di Europa League dopo 24 rigori, roba mai vista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Milan ottiene la qualificazione ai gironi di Europa League al termine di una partita drammatica, insensata e per questo destinata alla storia. Come se non bastassero le tante assenze importanti, i rossoneri hanno visto la partita sfuggir loro di mano un'infinità di volte. Saelemaekers al 51' aveva messo la contesa in discesa portando in vantaggio il Milan, ma il Rio Ave è stato bravo a costruirsi l'occasione del pareggio, finalizzata da Geraldes. I tempi supplementari sono stati una doccia fredda, ma il peggio era solo dietro l'angolo: dopo neanche 60 secondi, Gelson ha vinto un rimpallo e si è ritrovato davanti a Donnarumma, che ha battuto incrociando col sinistro. I rossoneri stremati ci hanno provato fino ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilottiene la qualificazione aidial termine di una, insensata e per questo destinata alla storia. Come se non bastassero le tante assenze importanti, i rossoneri hanno visto lasfuggir loro di mano un'infinità di volte. Saelemaekers al 51' aveva messo la contesa in discesa portando in vantaggio il, ma il Rio Ave è stato bravo a costruirsi l'occasione del pareggio, finalizzata da Geraldes. I tempi supplementari sono stati una doccia fredda, ma il peggio era solo dietro l'angolo:neanche 60 secondi, Gelson ha vinto un rimpallo e si è ritrovato davanti a Donnarumma, che ha battuto incrociando col sinistro. I rossoneri stremati ci hanno provato fino ...

OptaPaolo : 2003 - Il #Milan ha vinto alla lotteria dei calci di rigore in una sfida di una competizione europea per la prima v… - Eurosport_IT : IL MILAN VINCE UNA DELLE PARTITE PIÙ STRANE DI SEMPRE ?????? Dopo il 2-2 dei tempi supplementari (strappati con un r… - GoalItalia : Una serie di rigori incredibili, al 24° tiro dal dischetto (!) #Donnarumma salva il Milan e lo porta alla fase a gi… - snake_miki : RT @pisto_gol: Le ho viste quasi tutte, dal 1987. Ma una cosa come i 24rigori di RioAve-Milan con parata decisiva di Gigio Donnarumma neanc… - Unicoseti : RT @DAZN_IT: Una partita surreale ?? Calhanoglu pareggia al 120' ? 2?4? rigori dopo, capitan Donnarumma porta il Milan in Europa ? #RioAveM… -