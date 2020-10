Milan, 2-2 e qualificazione incredibile in Europa League: serie infinita di rigori col Rio Ave (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il pareggio all'ultimo secondo del secondo supplementare, Donnarumma che sbaglia e poi porta i rossoneri ai gironi: semplicemente incredibile Leggi su 90min (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il pareggio all'ultimo secondo del secondo supplementare, Donnarumma che sbaglia e poi porta i rossoneri ai gironi: semplicemente

MilanistiAlban1 : #RioAveMilan Secondo noi non chi frega un Cazzo per la prestazione e per il calcio giocato, importante e il qualifi… - PianetaMilan : #RioAveMilan, #Pioli a @MilanTV: 'Qualificazione meritata. Ecco cosa ho detto a @LorenzoColo29' - @EuropaLeague… - biasutt1 : Oltre due ore di sofferenza per una misera qualificazione in europa league... #milan - sportli26181512 : All'inferno e ritorno. Milan in Europa League, salvato al 121' e dopo 24 rigori: All'inferno e ritorno. Il Milan ce… - VdVSport : ? #EuropaLeague | #RioAveMilan MILAN AVANTI, MA CHE PARTITA! Non basterebbe un tweet per descrivere questa partit… -