Migranti: i permessi di soggiorno potranno divenire permessi di lavoro, recita la bozza del nuovo dl (Di giovedì 1 ottobre 2020) E' di ieri la notizia che, domenica prossima, nel Cdm 'dovrebbe' approdare la bozza del nuovo dl immigrazione. Il testo però, 'riveduto e corretto' rispetto al precedente firmato da Matteo Salvini, re-introduce la protezione umanitaria, un passaggio che, a quanto pare, non sarebbe gradito ai pentastellati i quali, non hanno perso tempo ad ingaggiare l'ennesimo duello con il Pd. Oggi intanto le agenzia di stampa, AdnKronos in primis, hanno pubblicato in anteprima qualche passaggio della bozza. Tra le novità spicca ad esempio che "Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti".

È il weekend del 20 settembre. A Lampedusa arrivano una serie di barconi: ci sono 26 sbarchi in meno di 24 ore. L’hotspot sull’isola siciliana sta scoppiando con più di 1.200 persone. Durante la giorn ...

In occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Immigrazione, ci ritroveremo sabato 3 ottobre 2020 alle ore 10.30, presso il Cimitero monumentale per una preghiera interreligiosa e ...

