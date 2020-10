‘Migranti e lavoro’, un disastro lungo vent’anni che mina il futuro dell’Italia: 15 giuslavoristi spiegano perché e da dove bisogna ripartire (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Ce la possiamo fare”. Sono passati cinque anni da quando Angela Merkel sigillò così la scelta di accogliere in Germania oltre un milione di profughi siriani. Oggi il 49% di loro ha un lavoro o è attivo in un tirocinio e tre quarti hanno lasciato i centri per rifugiati e per trovarsi una casa. Risultati parziali che però lasciano ben sperare, tanto che dal 2016 anche la preoccupazione dell’opinione pubblica è andata calando. E noi, ce la possiamo fare? La risposta è no, almeno per ora. Il bilancio negativo lo fanno quindici giuslavoristi in un libro che esce il primo ottobre, ‘Migranti e Lavoro‘ (il Mulino, 2020). Una fotografia dell’immigrazione in Italia dalla prospettiva del diritto del lavoro, che “quando incontra quello degli immigrati rischia di tradire i suoi stessi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Ce la possiamo fare”. Sono passati cinque anni da quando Angela Merkel sigillò così la scelta di accogliere in Germania oltre un milione di profughi siriani. Oggi il 49% di loro ha un lavoro o è attivo in un tirocinio e tre quarti hanno lasciato i centri per rifugiati e per trovarsi una casa. Risultati parziali che però lasciano ben sperare, tanto che dal 2016 anche la preoccupazione dell’opinione pubblica è andata calando. E noi, ce la possiamo fare? La risposta è no, almeno per ora. Il bilancio negativo lo fanno quindiciin un libro che esce il primo ottobre, ‘Migranti e Lavoro‘ (il Mulino, 2020). Una fotografia dell’immigrazione in Italia dalla prospettiva del diritto del lavoro, che “quando incontra quello degli immigrati rischia di tradire i suoi stessi ...

Fontana3Lorenzo : Pochissimi i migranti che hanno diritto di rimanere sul territorio nazionale, moltissimi i trucchi ed escamotage pe… - GrimoldiPaolo : #Migranti #DiMaio: «Tunisini non hanno diritto di venire, non fuggono da guerre» Questa presa in giro, dopo 20mila… - LegaSalvini : ECCO TUTTI I TRUCCHI DEI MIGRANTI PER RIMANERE IN ITALIA - fattoquotidiano : ‘Migranti e lavoro’, un disastro lungo vent’anni che mina il futuro dell’Italia: 15 giuslavoristi spiegano perché e… - Marco1999Busa : RT @hele_fr: #Pordenone Un centinaio di migranti a Pordenone percepiva gli aiuti di Stato nonostante avesse trovato un lavoro e ricevesse u… -

