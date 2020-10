Midnight in Paris: Tom Hiddleston e la lettera di Woody Allen che ha incorniciato nel suo ufficio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tom Hiddleston ricevette una breve lettera da parte di Woody Allen, regista e sceneggiatore di Midnight in Paris, che oggi si trova incorniciata nel suo ufficio. Durante la pre-produzione di Midnight in Paris, Tom Hiddleston ricevette una breve lettera da parte di Woody Allen, insieme a quindici pagine della sceneggiatura del film. Il regista, nella suddetta lettera, gli offriva il ruolo di F. Scott Fitzgerald. "Erano solo tre frasi", ha detto in seguito Hiddleston a Entertainment Weekly. Le parole di Allen erano brevi e coincise, del tutto in linea con il registro solitamente utilizzato per questo tipo di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tomricevette una breveda parte di, regista e sceneggiatore diin, che oggi si trova incorniciata nel suo. Durante la pre-produzione diin, Tomricevette una breveda parte di, insieme a quindici pagine della sceneggiatura del film. Il regista, nella suddetta, gli offriva il ruolo di F. Scott Fitzgerald. "Erano solo tre frasi", ha detto in seguitoa Entertainment Weekly. Le parole dierano brevi e coincise, del tutto in linea con il registro solitamente utilizzato per questo tipo di ...

Tom Hiddleston ricevette una breve lettera da parte di Woody Allen, regista e sceneggiatore di Midnight in Paris, che oggi si trova incorniciata nel suo ufficio. Durante la pre-produzione di Midnight ...

Diretto nel 2011 da Woody Allen, il film Midnight in Paris ha vinto il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Diretto nel 2011 da Woody Allen, il film Midnight in Paris ha vinto il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale.