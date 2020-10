Meteo, le previsioni di venerdì 2 ottobre. VIDEO (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ombrelli aperti nei prossimi giorni (anche nel weekend) al Centro Nord. Le piogge si intensificheranno nella giornata di venerdì su Liguria, Piemonte e Lombardia, rilievi alpini fino ad arrivare a Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma sarà sabato la giornata peggiore: non si escludono locali nubifragi e grandinate tra Liguria, Emilia Romagna, Triveneto, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. I venti soffieranno impetuosi da Sud con raffiche fino a 100 km orari. Il Sud rimarrà ai margini dall’azione ciclonica e vivrà delle giornate di fine estate con temperature molto gradevoli, quasi calde.Allerta temporali in LiguriaNuova ondata di maltempo in Liguria: sono attese piogge abbondanti, temporali e venti forti e mareggiate intense. E’ stata emanata un’allerta arancione fino alla mezzanotte di venerdì 2 ottobre. Una ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ombrelli aperti nei prossimi giorni (anche nel weekend) al Centro Nord. Le piogge si intensificheranno nella giornata di venerdì su Liguria, Piemonte e Lombardia, rilievi alpini fino ad arrivare a Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma sarà sabato la giornata peggiore: non si escludono locali nubifragi e grandinate tra Liguria, Emilia Romagna, Triveneto, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. I venti soffieranno impetuosi da Sud con raffiche fino a 100 km orari. Il Sud rimarrà ai margini dall’azione ciclonica e vivrà delle giornate di fine estate con temperature molto gradevoli, quasi calde.Allerta temporali in LiguriaNuova ondata di maltempo in Liguria: sono attese piogge abbondanti, temporali e venti forti e mareggiate intense. E’ stata emanata un’allerta arancione fino alla mezzanotte di venerdì 2. Una ...

