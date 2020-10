**Mes: Di Battista, 'rischioso per Italia, ma Pd lo usa per spaccare M5S'** (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Che il Pd cerchi di spaccare il M5S non mi sconvolge. È la politica. Che lo faccia spingendo su uno strumento rischioso per l'Italia ed oltretutto meno efficace di altre azioni da mettere in campo sì. E tutto questo andrebbe detto con numeri e trattati alla mano. E' nell'interesse dell'Italia del resto, ancor prima che del Movimento". Così Alessandro Di Battista, nel suo editoriale sul giornale online Tpi.it. Nel lungo articolo, l'ex deputato grillino richiama le dichiarazioni pro Mes di Carlo Bonomi, Nicola Zingaretti, Romano Prodi, Carlo Cottarelli. "Sarà un problema mio, sarò malfidato, diffidente, un pazzo come sostiene il Professor Prodi, già liquidatore dell'industria pubblica Italiana, ma per me il Mes ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Che il Pd cerchi diil M5S non mi sconvolge. È la politica. Che lo faccia spingendo su uno strumentoper l'ed oltretutto meno efficace di altre azioni da mettere in campo sì. E tutto questo andrebbe detto con numeri e trattati alla mano. E' nell'interesse dell'del resto, ancor prima che del Movimento". Così Alessandro Di, nel suo editoriale sul giornale online Tpi.it. Nel lungo articolo, l'ex deputato grillino richiama le dichiarazioni pro Mes di Carlo Bonomi, Nicola Zingaretti, Romano Prodi, Carlo Cottarelli. "Sarà un problema mio, sarò malfidato, diffidente, un pazzo come sostiene il Professor Prodi, già liquidatore dell'industria pubblicana, ma per me il Mes ...

MarceVann : RT @gabelmanu: #NoMES “... Resistere alle pressioni politiche, resistere alle minacce (risibili) di crisi di governo, resistere agli intell… - TV7Benevento : **Mes: Di Battista, 'rischioso per Italia, ma Pd lo usa per spaccare M5S'**... - v_vivarelli : ALESSANDRO DI BATTISTA Il Pd invoca il MES per spaccare il M5S, ma lo fa spingendo su uno strumento rischioso per l… - JohnHard3 : RT @MPenikas: LN Crimi dà la linea, prioritario stabilizzare il Governo. Il capo politico M5S chiude a Di Battista. No a Mes e rimpasto. Co… - salvatoremero12 : Crimi dà la linea, prioritario stabilizzare il Governo. Il capo politico M5S chiude a Di Battista. No a Mes e rimpa… -