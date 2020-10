Meredith in tenuta anti Covid: la serie tv 'Grey's Anatomy' tratterà il tema della pandemia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci sarà spazio per la lotta alla pandemia nella 17esima stagione della serie tv "Grey's Anatomy": la conferma arriva da una foto di Meredith Grey, protagonista dello sceneggiato statunitense, in ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci sarà spazio per la lotta allanella 17esima stagionetv "'s": la conferma arriva da una foto di, protagonista dello sceneggiato statunitense, in ...

La 17esima stagione di Grey’s Anatomy tratterà il tema dell'emergenza sanitaria. La sceneggiatrice Krista Vernoff: "Un mondo completamente nuovo per l'ospedale e per i personaggi" ...

Protagonisti sono cinque giovani medici in carriera che svolgono il loro tirocinio presso il Grace Hospital di Seattle e le cui vite si intrecciano professionalmente e sentimentalmente. I cinque lotta ...

