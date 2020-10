Mercato Juve, rush finale per Kean: accordo trovato con l’Everton (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Juventus è pronta a chiudere la finestra di calcioMercato col botto, e starebbe ancora lavorando per sistemare tutti i tasselli in entrata ed uscita. Una delle richieste più importanti fatte da Andrea Pirlo sarebbe l’acquisto di un vice-Morata, con caratteristiche di duttilità e in linea con il processo di ringiovanimento. Il tecnico bresciano avrebbe fatto il nome in primis, di Moise Kean, attaccante italiano dell’Everton proprio ex-bianconero. Il ragazzo avrebbe già un accordo con i bianconeri, grazie anche all’aiuto di Mino Raiola, il suo procuratore che è in buoni rapporti con gli uomini Mercato della Juve. Dopo settimane di trattative con i toffees, Fabio Paratici potrebbe aver trovato la proposta giusta per ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lantus è pronta a chiudere la finestra di calciocol botto, e starebbe ancora lavorando per sistemare tutti i tasselli in entrata ed uscita. Una delle richieste più importanti fatte da Andrea Pirlo sarebbe l’acquisto di un vice-Morata, con caratteristiche di duttilità e in linea con il processo di ringiovanimento. Il tecnico bresciano avrebbe fatto il nome in primis, di Moise, attaccante italiano dell’Everton proprio ex-bianconero. Il ragazzo avrebbe già uncon i bianconeri, grazie anche all’aiuto di Mino Raiola, il suo procuratore che è in buoni rapporti con gli uominidella. Dopo settimane di trattative con i toffees, Fabio Paratici potrebbe averla proposta giusta per ...

