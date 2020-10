Mercato auto Italia, a settembre c’è l’effetto incentivi: immatricolazioni a +9,5% (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo un periodo nero, l’auto in Italia rivede la luce. Dopo mesi e mesi in territorio negativo, settembre è stato il primo mese del 2020 in cui il Mercato ha ripreso a crescere: le vendite sono infatti aumentate del 9,5%, che corrisponde a un totale di 156.132 immatricolazioni. Un dato che ovviamente è stato accolto con un sospiro di sollievo da parte di tutti gli operatori del comparto, visto anche il clima di fiducia che pare essere tornato anche nei concessionari. Non bisogna tuttavia scomporsi più di tanto, perché il dato sul cumulato da inizio anno resta assolutamente sfavorevole, con una perdita complessiva del 34,2%. Il che, tradotto, significa che nei piazzali è rimasto invenduto oltre mezzo milione di veicoli: un numero difficilmente recuperabile negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo un periodo nero, l’inrivede la luce. Dopo mesi e mesi in territorio negativo,è stato il primo mese del 2020 in cui ilha ripreso a crescere: le vendite sono infatti aumentate del 9,5%, che corrisponde a un totale di 156.132. Un dato che ovviamente è stato accolto con un sospiro di sollievo da parte di tutti gli operatori del comparto, visto anche il clima di fiducia che pare essere tornato anche nei concessionari. Non bisogna tuttavia scomporsi più di tanto, perché il dato sul cumulato da inizio anno resta assolutamente sfavorevole, con una perdita complessiva del 34,2%. Il che, tradotto, significa che nei piazzali è rimasto invenduto oltre mezzo milione di veicoli: un numero difficilmente recuperabile negli ...

Alfa Romeo: leggero calo di vendite a settembre in Italia

Sfruttando gli incentivi, il mercato auto italiano torna a crescere a settembre (+9.5%). Alfa Romeo, invece, continua il suo momento negativo facendo registrare un leggero calo delle vendite rispetto ...

Sfruttando gli incentivi, il mercato auto italiano torna a crescere a settembre (+9.5%). Alfa Romeo, invece, continua il suo momento negativo facendo registrare un leggero calo delle vendite rispetto ...