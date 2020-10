Maxi frode sui finanziamenti pubblici nel Messinese, 8 denunce (Di giovedì 1 ottobre 2020) MESSINA (ITALPRESS) – Una Maxi frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio dei Nebrodi è stata scoperta dalla guardia di finanza di Messina, che ha denunciato 8 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sequestrati anche beni e denaro per complessivi 1,2 milioni di euro. L’indagine “Malaffare” è stata coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. La frode scoperta riguarda fondi destinati all’ammodernamento di un capannone aziendale nell’area dei Nebrodi, a Montalbano Elicona, rispetto al quale, indebitamente, gli organizzatori della truffa avrebbero richiesto e ottenuto importanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) MESSINA (ITALPRESS) – Unanel settore deinel territorio dei Nebrodi è stata scoperta dalla guardia di finanza di Messina, che ha denunciato 8 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sequestrati anche beni e denaro per complessivi 1,2 milioni di euro. L’indagine “Malaffare” è stata coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Lascoperta riguarda fondi destinati all’ammodernamento di un capannone aziendale nell’area dei Nebrodi, a Montalbano Elicona, rispetto al quale, indebitamente, gli organizzatori della truffa avrebbero richiesto e ottenuto importanti ...

Italpress : Maxi frode sui finanziamenti pubblici nel Messinese, 8 denunce - CorriereCitta : Maxi frode sui finanziamenti pubblici nel Messinese, 8 denunce - TorinoNews24 : Maxi frode 'all you can eat' - Sequestrate tonnellate di cibo destinato a Torino e provincia... - ViViCentro : Leggi l'articolo su - ViViCentro : La Tenenza GdF di Patti (ME) ha denunciato 8 persone per una max truffa. Sequestrati 1,2 milioni tra beni e denaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi frode Maxi frode alimentare a Torino, sequestrati 10 tonnellate di cibo Nuovo Sud Maxi frode sui finanziamenti pubblici nel Messinese, 8 denunce

MESSINA (ITALPRESS) – Una maxi frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio dei Nebrodi è stata scoperta dalla guardia di finanza di Messina, che ha denunciato 8 persone ritenute ...

Messina: maxi frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio dei Nebrodi

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’importante operazione nel settore delle indebite percezioni dei finanziamenti pubblici, europei e regionali. L’attività d’indagine, co ...

Messina, maxi frode sui Nebrodi: 8 denunce, sequestrati 1,2 milioni

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...

MESSINA (ITALPRESS) – Una maxi frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio dei Nebrodi è stata scoperta dalla guardia di finanza di Messina, che ha denunciato 8 persone ritenute ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’importante operazione nel settore delle indebite percezioni dei finanziamenti pubblici, europei e regionali. L’attività d’indagine, co ...Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...