Massimiliano Morra si avvicina a Guenda che prova qualcosa e sui social si urla alla storia fake (Di giovedì 1 ottobre 2020) Massimiliano Morra è stato graziato dal Grande Fratello e nella serata di ieri è tornato in casa dova ha avuto un faccia a faccia molto intenso con Guenda Goria. La ragazza non gli ha nascosto di aver sentito la sua mancanza, rendendosi forse conto di provare qualcosa per lui. E così il pubblico del Grande Fratello VIP 5 ha assistito a questa sorta di confessione tra i due. Ma mentre tutti sembrano credere senza dubbi alla buona fede di Guenda, molti altri invece non credono a Massimiliano. I motivi? Starebbe fingendo e forse non solo con Guenda. Fuori dalla casa, anche se Massimiliano non lo sa, si continua a insinuare che la sua storia con Dalida sia finta. Ne ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 ottobre 2020)è stato graziato dal Grande Fratello e nella serata di ieri è tornato in casa dova ha avuto un faccia a faccia molto intenso conGoria. La ragazza non gli ha nascosto di aver sentito la sua mancanza, rendendosi forse conto direper lui. E così il pubblico del Grande Fratello VIP 5 ha assistito a questa sorta di confessione tra i due. Ma mentre tutti sembrano credere senza dubbibuona fede di, molti altri invece non credono a. I motivi? Starebbe fingendo e forse non solo con. Fuori dcasa, anche senon lo sa, si continua a insinuare che la suacon Dalida sia finta. Ne ...

