Marvel's Spider-Man Remastered è stato sviluppato in un anno. Insomniac Games ci ha dedicato parecchio

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Nel 2018's-Man; approdato su PS4 riscuotendo un successo incredibile. I fan sono in attesa del nuovo capitolo per PS5-Man: Miles Morales, ma i giocatori potrtornare a tuffarsi nell'originale in versione rimasterizzata su next-gen con alcune sostanziali modifiche, soprattutto al volto di Peter Parker. Ora,ha condiviso nuovi dettagli su-Man per next-gen e abbiamo appreso quanto tempo ha richiesto lo sviluppo del remaster.Il Community Director dello studio, James Stevenson, ha svelato su Twitter cheha lavorato al remaster nel corso dell'ultimo, il che significa che lo sviluppo; iniziato nel 2019.Leggi altro...