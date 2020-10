Maria Monsè, la figlia di 14 anni si ritocca il naso: “Dovrei essere premiata” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Maria Monsè, la figlia di 14 anni si ritocca il naso: “Dovrei essere premiata”. L’attrice ha raccontato, in una intervista televisiva, a La vita in diretta, dell’intervento affrontato da sua figlia Perla. La giovane voleva correggere un difetto estetico che la affliggeva. La soubrette ha sostenuto di aver aiutato la propria bambina ad essere più … L'articolo Maria Monsè, la figlia di 14 anni si ritocca il naso: “Dovrei essere premiata” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 ottobre 2020)Monsè, ladi 14siil: “Dovreipremiata”. L’attrice ha raccontato, in una intervista televisiva, a La vita in diretta, dell’intervento affrontato da suaPerla. La giovane voleva correggere un difetto estetico che la affliggeva. La soubrette ha sostenuto di aver aiutato la propria bambina adpiù … L'articoloMonsè, ladi 14siil: “Dovreipremiata” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Notiziedi_it : “Merito un premio”: Maria Monsè rompe il silenzio dopo aver portato la figlia 14enne dal chirurgo - annatomasi1 : RT @AlicePenzavalli: #LaVitaInDiretta dà spazio a Maria Monsè e al naso rifatto della figlia 14enne. Non sarebbe più opportuno ignorare la… - cristia_urbano : RT @AlicePenzavalli: #LaVitaInDiretta dà spazio a Maria Monsè e al naso rifatto della figlia 14enne. Non sarebbe più opportuno ignorare la… - lestirpatore : Colognini a collo alto su tutte le furie perché una loro artista, tale Maria Monsè, un pezzo da 90 paragonabile all… - RaffaeleSanto : RT @AlicePenzavalli: #LaVitaInDiretta dà spazio a Maria Monsè e al naso rifatto della figlia 14enne. Non sarebbe più opportuno ignorare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Monsè