Maradona in panchina con il casco anti-Covid (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non vuole prendersi rischi, Maradona, soprattutto quando è in panchina per il suo Gimnasia La Plata Ha sorpreso tutti l'ex fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona quando per la partita del suo Gimnasia La Plata, ha deciso di presentarsi in panchina con uno strumento di protezione tutt'altro che convenzionale. Il Pibe de Oro, infatti, ha deciso di salvaguardare la propria salute indossando per la partita contro il San Lorenzo uno speciale casco creato appositamente come protezione dal Covid-19. Una maschera integrale in plexiglass che fa assumere a Maradona le sembianze di una sorta di astronauta. E' probabile che l'idolo dei napoletani abbia deciso di utilizzare uno strumento così completo e all'avanguardia anche a causa ...

