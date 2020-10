Maradona e la strana mascherina: le FOTO fanno il giro del web [GALLERY] (Di giovedì 1 ottobre 2020) Diego Armando Maradona è stato considerato un soggetto a rischio dopo l’inizio della pandemia, l’ex Pibe de Ore non rinuncia però al calcio. L’allenatore è stato preso di mira per aver indossato una protezione particolare, trasparente a coprire tutto il viso. L’ex Napoli ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram per spiegare la situazione. “Oggi sono uscito di casa con questa maschera, che mi è stata consigliata dal dottore. È la stessa che usano alcuni medici. L’ho fatto per obbligo e per rispetto di tutti coloro che sono morti a causa del COVID. C’è stato qualche ridicolo che ha avuto da dire, tra adulti, ragazzi e alcuni giornalisti. Quei giornalisti che ti criticano quando non ti prendi cura di te stesso. E anche quando ti prendi cura di te stesso. Quelli che ridono di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Diego Armandoè stato considerato un soggetto a rischio dopo l’inizio della pandemia, l’ex Pibe de Ore non rinuncia però al calcio. L’allenatore è stato preso di mira per aver indossato una protezione particolare, trasparente a coprire tutto il viso. L’ex Napoli ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram per spiegare la situazione. “Oggi sono uscito di casa con questa maschera, che mi è stata consigliata dal dottore. È la stessa che usano alcuni medici. L’ho fatto per obbligo e per rispetto di tutti coloro che sono morti a causa del COVID. C’è stato qualche ridicolo che ha avuto da dire, tra adulti, ragazzi e alcuni giornalisti. Quei giornalisti che ti criticano quando non ti prendi cura di te stesso. E anche quando ti prendi cura di te stesso. Quelli che ridono di ...

