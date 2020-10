'Mamma, ho il covid e ho bisogno di soldi per le punture', la scrittrice Barbara Fiorio racconta la truffa, sventata, a sua madre (Di giovedì 1 ottobre 2020) Io leggo il messaggio e le telefono subito. Occupato il fisso, occupato il cellulare. Un po' strano. Avrà fatto i suoi soliti casini con l'elettronica, penso. Ma mi ha scritto di chiamarla, riprovo. ... Leggi su genova24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Io leggo il messaggio e le telefono subito. Occupato il fisso, occupato il cellulare. Un po' strano. Avrà fatto i suoi soliti casini con l'elettronica, penso. Ma mi ha scritto di chiamarla, riprovo. ...

frafrafrap : RT @sparklesoflux: RAGAZZI VI PREGO URGENTE io e la mia famiglia stiamo avendo molte spese, in più mia mamma ha perso il lavoro durante il… - ST81ST : RT @sparklesoflux: RAGAZZI VI PREGO URGENTE io e la mia famiglia stiamo avendo molte spese, in più mia mamma ha perso il lavoro durante il… - SorryNs : RT @sparklesoflux: RAGAZZI VI PREGO URGENTE io e la mia famiglia stiamo avendo molte spese, in più mia mamma ha perso il lavoro durante il… - Pivoin3 : RT @sparklesoflux: RAGAZZI VI PREGO URGENTE io e la mia famiglia stiamo avendo molte spese, in più mia mamma ha perso il lavoro durante il… - genovapostnews : “Mamma, ho il covid e ho bisogno di soldi per le punture”, la scrittrice Barbara Fiorio racconta la truffa (sventat… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma covid “Mamma, ho il covid e ho bisogno di soldi per le punture”, la scrittrice Barbara Fiorio racconta la truffa (sventata) a sua madre Genova24.it Follonica, il PD invoca il Tso per i migranti positivi al Covid che vanno in giro. E cita l’imprenditore vicentino della Laserjet

“Sul migrante che in attesa dell’esito del tampone è andato per i fatti suoi a Livorno non possiamo dire altro che “la mamma dei cretini” è sempre ... Vicentino che in estate risultò positivo a Covid ...

Coronavirus: vescovo Bari, viviamo la virtù della speranza

Lo ha detto monsignor Francesco Cacucci, vescovo della diocesi di Bari-Bitonto, che ha celebrato questa mattina una messa dedicata ai malati Covid nella cappella del ... dalla morte della mamma per ...

“Sul migrante che in attesa dell’esito del tampone è andato per i fatti suoi a Livorno non possiamo dire altro che “la mamma dei cretini” è sempre ... Vicentino che in estate risultò positivo a Covid ...Lo ha detto monsignor Francesco Cacucci, vescovo della diocesi di Bari-Bitonto, che ha celebrato questa mattina una messa dedicata ai malati Covid nella cappella del ... dalla morte della mamma per ...