Maltempo in Toscana: codice giallo per temporali, vento, mareggiate. Fino alle 24 del 2 ottobre (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dalla mezzanotte di stasera, giovedì, 1 ottobre, e per 24ore si attendono precipitazioni e temporali sparsi anche di forte intensità nel nord ovest, in particolare in Lunigiana, con possibili colpi di vento e grandinate Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dalla mezzanotte di stasera, giovedì, 1, e per 24ore si attendono precipitazioni esparsi anche di forte intensità nel nord ovest, in particolare in Lunigiana, con possibili colpi die grandinate

metfirenze : Toscana. Maltempo, codice giallo per temporali, vento e mareggiate - FirenzePost : Maltempo in Toscana: codice giallo per temporali, vento, mareggiate. Fino alle 24 del 2 ottobre - toscanatoday : TOSCANA-Codice giallo per temporali, vento e mareggiate - ExPartibus : Maltempo Toscana, codice giallo per temporali, vento e mareggiate - - pietro_riccio : Maltempo Toscana, codice giallo per temporali, vento e mareggiate - -